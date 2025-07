Calciomercato Milan, il dirigente esce allo scoperto: adesso il calciatore può davvero partire. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Sassuolo è attivissimo sul mercato e le parole dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali confermano un interesse concreto per un centrocampista del Milan. Interpellato sulla possibilità di portare Yacine Adli in neroverde, Carnevali non si è nascosto: “Adli è un giocatore che ci interessa“. Una dichiarazione chiara che accende i riflettori sul giovane francese, che potrebbe lasciare Milano per trovare più spazio altrove.

L’interesse del Sassuolo per Adli non è una novità, ma la conferma diretta di Carnevali aggiunge un tassello importante. Il club emiliano è noto per la sua politica di valorizzazione dei giovani talenti e Adli, con le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, si sposerebbe perfettamente con la filosofia del Sassuolo. Il centrocampista rossonero, arrivato al Milan nell’estate del 2022, ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista, complice anche la forte concorrenza nel reparto.

Un eventuale trasferimento al Sassuolo potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per Adli per rilanciarsi e dimostrare appieno il suo valore. I neroverdi, dal canto loro, acquisirebbero un giocatore con un potenziale importante, capace di dare qualità e dinamismo al centrocampo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse si tradurrà in una trattativa concreta e se Adli vestirà la maglia del Sassuolo nella prossima stagione.