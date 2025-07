Calciomercato Milan sottotono? Le preoccupazioni di Sandro Sabatini su Jashari e il buco di Theo Hernandez

Calciomercato Milan, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha fatto il punto sulle mosse di Tare fino a questo momento: le dichiarazioni

Il calciomercato estivo del Milan sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi rossoneri, e le recenti dichiarazioni del giornalista Sandro Sabatini a Radio Rossonera non fanno che aumentare l’attesa e, forse, qualche preoccupazione. Sabatini ha espresso il suo punto di vista sulla trattativa per Ardon Jashari e, più in generale, sulle strategie messe in atto dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, sottolineando alcune lacune evidenti nella rosa.

Le parole di Sabatini, riportate fedelmente, esprimono un senso di attesa parzialmente delusa: “Mi aspettavo di più, perché mentre con Modric e Ricci in qualche modo viene colmata la lacuna di Reijnders, anche se secondo me poi il vuoto lasciato da Reijnders verrà colmato da Jashari. L’assenza di Theo Hernandez è un’assenza non banale, è un giocatore che va rimpiazzato con qualcuno all’altezza e questo per ora non si è verificato. Non ci sono terzini sinistri e si fa molta fatica ad immaginare il Milan che si prepara con Pobega o Bartesaghi. Secondo me riempire il vuoto, anche visivo, di Theo Hernandez dovrebbe essere prioritario”.

L’analisi di Sabatini si concentra principalmente su due fronti: il centrocampo e la fascia sinistra. Se da un lato l’arrivo di nomi come Luka Modric e Samuele Ricci viene visto come un tentativo di sopperire all’eventuale partenza di Reijnders, con Ardon Jashari che si candiderebbe a prenderne definitivamente il posto, la vera nota dolente rimane la situazione sulla corsia mancina. L’addio di Theo Hernandez, uno dei pilastri della squadra e autentico motorino sulla fascia, ha creato un vuoto che al momento sembra difficile da colmare.

La perplessità di Sabatini è tangibile: non si riesce ad immaginare un Milan competitivo con soluzioni interne come Tommaso Pobega o il giovane Davide Bartesaghi nel ruolo di terzino sinistro titolare. L’urgenza di trovare un sostituto all’altezza di Theo Hernandez è un punto su cui il giornalista insiste con forza, definendola una priorità assoluta per la dirigenza rossonera. La mancanza di un terzino sinistro di qualità può compromettere non solo la fase difensiva, ma anche la spinta offensiva, da sempre uno dei punti di forza del Milan con Hernandez.

Il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri si trovano di fronte a una sfida importante. Il calciomercato è ancora lungo, ma le aspettative sono alte e la pressione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori è crescente. Sarà fondamentale per il Milan trovare le giuste soluzioni per completare la rosa e presentarsi al via della prossima stagione con una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi obiettivi. La questione Theo Hernandez rimane, ad oggi, il nodo cruciale da sciogliere per il futuro del Milan.