Condividi via email

Calciomercato Milan, il rinnovo di Florenzi è più che un’idea: il motivo è legato a questo fattore. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan sta valutando con grande attenzione l’idea di effettuare un altro rinnovo oltre a quello già ufficializzato di Reijnders. Nella scorsa settimana è tornato ad allenarsi Florenzi, uomo chiave dello spogliatoio: il club vorrebbe prolungarlo per un’altra stagione

Il terzino destro, causa infortunio, non è ancora sceso in campo in questa stagione. Dalla prossima partita contro il Como potrebbe tornare ad avere spazio