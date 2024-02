Calciomercato Milan, RETROSCENA: i rossoneri guadagnano dalla rivendita di quel giocatore! Svelato l’accordo: tutti i dettagli

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore dell’area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato anche di Brescianini e della percentuale di rivendita in favore del Milan.

ANGELOZZI – «Per Ibrahimovic e Kvernadze se c’è la possibilità lo faremo, dipenderà molto anche dalla categoria, per Lirola no. Abbiamo tanti giovani nostri come Ghedjemis, Vural, Oyono, Brescianini sul quale il Milan ha una percentuale sulla futura rivendita, Cuni, Gelli, Monterisi. Abbiamo sì prestiti ma anche tanti giovani di proprietà per il futuro»