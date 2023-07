Reijnders Milan: passi indietro nella trattativa? Le ultime. Dall’Olanda giungono voci su una distanza tra i club per il giocatore

Milan e Az Alkmaar potrebbero essere più distanti di quanto previsto su Reijnders.

Secondo quanto riportato da Jeroen Haarsma, giornalista olandese, al momento non ci sono trattative con il Milan per Reijnders. La prima offerta dei rossoneri è stata respinta. Il giocatore intanto oggi non sta partecipando alla prima partita amichevole della stagione.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la trattativa tra Milan e AZ per Tijjani Reijnders proseguirà la prossima settimana. L’offerta di apertura dell’AC Milan del valore di 19 milioni con aggiunte incluse [15+4] è stata respinta, ma il Milan farà un’altra offerta.