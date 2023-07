Pulisic Milan: cifre e dettagli dell’accordo con il Chelsea per l’arrivo del terzino statunitense in rossonero

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan e il Chelsea hanno raggiunto l’accordo per l’arrivo in rossonero di Christian Pulisic.

L’esterno statunitense arriverà in rossonero per una cifra che, bonus compresi, raggiunge i 20 milioni di euro e per lui è pronto un contratto di 4 anni.