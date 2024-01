Calciomercato Milan: per Popovic resta aperta la pista estera, un big studia il colpo

Dopo la fumata nera per la trattativa che legava Popovic al calciomercato Milan, prende forma anche l’ipotesi estera

Dal possibile colpo per il calciomercato Milan al Napoli passando dal Frosinone senza sottovalutare la pista estera. La trattativa per portare Popovic in Italia si arricchisce di colpi di scena.

Come riportato da Gianluigi Longari il Bayern Monaco è informato sulla situazione e sta valutando la proposta da presentare al talento serbo.