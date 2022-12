Calciomercato Milan: il piano dei rossoneri per Colombo

Non solo acquisti e cessioni ma anche la gestione dei prestiti per il Milan. Tra questi c’è quella di Lorenzo Colombo

Non solo acquisti e cessioni ma anche la gestione dei prestiti per il Milan. Tra questi c’è quella di Lorenzo Colombo:

l’attaccante è attaualmente in prestito al Lecce e come ricorda La Gazzetta dello Sport, i rossoneri, che hanno il diritto di recompra, però lo stanno tenendo d’occhio con grande attenzione: l’idea è quella di mandarlo in prestto per un’altra stagione, ma non è escluso del tutto che possa restare nella rosa del Diavolo della prossima stagione.