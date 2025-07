Calciomercato Milan, il Galatasaray torna alla carica per Pavlovic: il calciatore potrebbe partire con questo scenario. Le ultimissime sui rossoneri

Nei recenti colloqui tra il Milan e il Galatasaray, si è riacceso l’interesse per un nome già noto sul fronte del mercato turco: quello di Strahinja Pavlovic. A riportarlo è il giornalista turco Kagan Dursun sul suo profilo X, sottolineando come il difensore serbo fosse già stato molto vicino a trasferirsi al club campione di Turchia durante la finestra di mercato di gennaio.

Attualmente, non si parla ancora di una vera e propria trattativa avviata tra le due società. L’attenzione principale, a quanto pare, è rivolta alla volontà del calciatore. Secondo quanto riportato da Dursun, se Pavlovic dovesse aprire al trasferimento e mostrare disponibilità a vestire la maglia giallorossa, diventerebbe immediatamente il primo obiettivo del mercato estivo del Galatasaray.

Questo scenario evidenzia una strategia chiara da parte del club turco: puntare su un giocatore già valutato in passato e ritenuto ideale per rafforzare la propria rosa, soprattutto se il difensore si mostrerà propenso a un’avventura in Süper Lig. La sua eventuale disponibilità potrebbe accelerare notevolmente i tempi e trasformare un semplice sondaggio in una negoziazione concreta.