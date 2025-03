Calciomercato Milan, il commento di Pastore gela i tifosi rossoneri: paragone che non lascia dubbi

Calciomercato Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha paragonato la situazione dei rossoneri a quella del Manchester United

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Terrei la rosa attuale, perchè attualmente è ingiudicabile. Il Milan ha una rosa di tutto rispetto: io non posso credere che Maignan sia questo portiere qui, Fofana sia questo, Pulisic sia questo qui. Hanno dimostrato che sono giocatori molto migliori. Potrebbero arrivare otto allenatori diversi e non cambierebbe nulla, la situazione è come il Manchester United: è un grande buco nero che deprime, abbatte e penalizza tutti quelli che in questo momento ci si avvicinano. Chi arriverà tra Tare o Paratici, avrà chiesto precisissime rassicurazioni e che il loro ruolo, come quello degli altri, deve essere definito. Se arriva un dirigente tecnico, Tare aveva un grande ombrello che era un presidente accentratore: lui riferiva solo a Lotito. Qui bisognerebbe vedere. Il problema non sono tanto i giocatori che vengono comprati ma è la gestione dello spogliatoio e dell’ambiente».