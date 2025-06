Calciomercato Milan, clamorosa suggestione Osimhen! I rossoneri preparano l’assalto. Ma c’è anche un’importante alternativa

Calciomercato Milan, c’è la clamorosa suggestione Osimhen: a metà agosto possibile assalto dei rossoneri. Ma resiste l’idea Vlahovic

Le voci di mercato si fanno sempre più intense, e in casa Milan l’attesa per il nuovo attaccante è palpabile. Secondo le recenti indiscrezioni riportate da Passerini del Corriere della Sera, il club rossonero sta valutando attentamente due nomi pesanti per rinforzare il proprio reparto offensivo: Victor Osimhen e Dusan Vlahovic.

Osimhen: Un Sogno Complicato ma Non Impossibile

L’idea di portare a Milano Victor Osimhen è indubbiamente affascinante per i tifosi milanisti. L’attaccante nigeriano, reduce da stagioni straordinarie con il Napoli, rappresenta un profilo di altissimo livello, capace di spostare gli equilibri e garantire un elevato numero di gol. La possibilità che Osimhen sia “libero” a metà agosto, presumibilmente con riferimento a una situazione contrattuale o a una riduzione delle pretese economiche del suo club, stuzzica non poco la dirigenza rossonera.

Tuttavia, come sottolinea lo stesso Passerini, la pista Osimhen non è affatto semplice. La concorrenza per un giocatore del suo calibro è agguerrita, con numerose squadre europee pronte a farsi avanti. Tra queste, la Juventus viene indicata come una delle principali contendenti, il che renderebbe l’eventuale trattativa ancora più ardua e costosa. Il Milan, pur nutrendo un forte interesse, sa di dover affrontare un’impresa non da poco per accaparrarsi le prestazioni del bomber partenopeo. La situazione finanziaria e le strategie di mercato del Napoli saranno cruciali nel definire il futuro di Osimhen, e il Milan è pronto a monitorare attentamente ogni sviluppo.

Vlahovic: L’Alternativa Concreta che Prende Quota

Ed è proprio di fronte alle difficoltà della pista Osimhen che il nome di Dusan Vlahovic torna prepotentemente in auge. Sebbene la Juventus sembri intenzionata a trattenere il suo attaccante serbo, le dinamiche del mercato possono cambiare rapidamente. Passerini non esclude affatto che il calciomercato Milan possa tentare un vero e proprio assalto su Vlahovic nei primi giorni di agosto. Questo suggerisce una possibile accelerazione delle trattative e una volontà concreta da parte del Milan di assicurarsi un centravanti di primo livello.

Vlahovic, con la sua fisicità, il suo fiuto del gol e la sua giovane età, rappresenta un investimento importante e un profilo perfettamente in linea con le esigenze tattiche del Milan. La sua conoscenza della Serie A e la sua comprovata capacità di incidere in campionato lo rendono un’opzione estremamente allettante, forse più realistica nel contesto attuale rispetto a Osimhen. L’idea di un attacco deciso da parte del Milan su Vlahovic implica che il club rossonero potrebbe essere pronto a mettere sul piatto una cifra importante per convincere la Juventus a cedere il suo gioiello.

La Corsa Contro il Tempo: Agosto Mese Decisivo

In definitiva, il mese di agosto si preannuncia rovente sul fronte del mercato del Milan. La dirigenza, con la consapevolezza delle difficoltà insite nelle trattative per giocatori di tale spessore, sembra intenzionata a non farsi trovare impreparata. La strategia appare chiara: monitorare attentamente la situazione Osimhen, ma essere pronti a virare con decisione su Vlahovic qualora la prima pista si rivelasse troppo complessa o impraticabile.

Il tempo stringe e i tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire chi sarà il nuovo volto dell’attacco del Milan. Sarà il potente Osimhen o il determinato Vlahovic a guidare l’assalto ai vertici della Serie A? Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del reparto offensivo rossonero.