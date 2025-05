Calciomercato Milan, trattativa in stallo? Dialoghi fermi e nessuna offerta presentata. I dettagli

Calciomercato Milan, al momento è in stallo la trattativa per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez: nessuna offerta avanzata al procuratore

Come riferito da Telelombardia, e in particolare da Stefano Donati, è attualmente ferma nel calciomercato Milan la trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Il Milan non ha ancora presentato un’offerta per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez e il suo procuratore non ha avuto contatti con il club da 3-4 mesi, lasciando la trattativa in una situazione di stallo.