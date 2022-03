Calciomercato Milan, i rossoneri hanno messo gli occhi su Julian Weigl, centrocampista classe ’95 del Benfica

Il Milan punta Julian Weigl come rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riportato dalla Bild, il classe ’95 del Benfica è tra gli osservati della dirigenza rossonera come post Kessiè.

Il club portoghese chiede per lui 20 milioni di euro. Anche la Roma è interessata.