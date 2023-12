Zirkzee-Milan, i rossoneri ci credono: è il primo nome per l’estate! Serve questa cifra

Zirkzee-Milan, l’attaccante del Bologna è in cima alla lista dei rossoneri per l’estate: servono 40 milioni di euro per portarlo a Milanello

Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo principale del calciomercato Milan per l’attacco è Joshua Zirkzee del Bologna.

L’attaccante ex Bayern Monaco ha superato David nelle preferenze rossonere: la concorrenza per l’estate è elevata ma Furlani e Moncada si stanno muovendo sotto traccia con insistenza. Per portarlo a Milanello serve un’offerta pari alla sua clausola rescissoria, ovvero 40 milioni di euro. Zirkzee è il grande sogno del Diavolo per l’estate.