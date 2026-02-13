Connect with us

Calciomercato Milan, colpo in prospettiva dai “Blancos”: il nuovo obiettivo arriva dal Real Madrid

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera sta monitorando con estrema attenzione un giovane talento del Real Madrid per rinforzare la rosa

Le manovre del club rossonero per il futuro non si fermano mai, specialmente quando si tratta di scovare talenti nei settori giovanili più prestigiosi del mondo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan avrebbe messo nel mirino Víctor Valdepeñas, giovanissimo difensore centrale di proprietà del Real Madrid.

Il ragazzo, promettente centrale classe 2006 dotato di una struttura fisica imponente e di una spiccata capacità nell’impostazione della manovra, è considerato uno dei pezzi pregiati de «La Fábrica». La dirigenza di Via Rossi, sempre attenta ai profili futuribili, starebbe seguendo con interesse l’evoluzione del calciatore per capire se ci siano i margini di un’operazione simile a quelle che in passato hanno portato altri talenti madrileni a vestire la maglia del Diavolo.

Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina milanista per dare solidità al progetto, il club sta cercando di abbassare l’età media della squadra senza perdere in qualità. I meneghini tentano di anticipare la folta concorrenza europea per il gioiellino spagnolo, cercando di sfruttare gli ottimi rapporti storici con la casa blanca.

Il monitoraggio su Víctor Valdepeñas conferma la volontà della società di investire su profili internazionali di alto livello. Come sottolineato dalla fonte Matteo Moretto, l’interesse è concreto e potrebbe sfociare in un assalto ufficiale nelle prossime sessioni di mercato. Gli osservatori hanno già stilato diverse relazioni positive sul difensore, sottolineandone la personalità e il senso della posizione nonostante la giovanissima età.

