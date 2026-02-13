Calciomercato Milan, Darwin Nunez via dall’Al Hilal? I rossoneri ci pensano. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama del calciomercato internazionale è stato scosso da un’indiscrezione dell’ultima ora lanciata dall’esperto di trattative Fabrizio Romano. Al centro dei riflettori c’è Darwin Núñez, l’attaccante uruguaiano noto per la sua debordante potenza fisica e la capacità di attaccare la profondità, la cui avventura in Arabia Saudita sembra aver subito una brusca frenata.

Darwin Núñez e il dietrofront dell’Al-Hilal

Secondo quanto riferito dalla nota fonte giornalistica, l’Al-Hilal ha preso una decisione drastica: dopo aver finalizzato l’arrivo di Karim Benzema, il centravanti francese leggenda del Real Madrid e Pallone d’Oro in carica, il club saudita ha escluso Darwin Núñez dalla propria lista per la Saudi Pro League. L’innesto del fuoriclasse ex Blancos ha saturato gli slot a disposizione, rendendo il giovane bomber uruguaiano un esubero di lusso.

Questa situazione apre scenari imprevisti per la prossima sessione estiva. “Vedremo se in estate dall’Europa si apriranno nuove piste per Darwin Núñez, è una situazione a cui farei attenzione”, ha dichiarato Fabrizio Romano, accendendo le speranze dei top club del Vecchio Continente.

Il Milan osserva: la strategia di Igli Tare

In questo contesto di incertezza, i rossoneri potrebbero seriamente pensare al colpaccio. Il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, dirigente di lungo corso conosciuto per la sua abilità nel fiutare occasioni internazionali e per la sua profonda conoscenza del mercato degli attaccanti, starebbe già monitorando il dossier.

Per il Diavolo, assicurarsi un profilo come quello di Núñez rappresenterebbe un salto di qualità straordinario. La capacità dell’ex punta del Liverpool di fare reparto da solo e di garantire un numero elevato di reti si sposa perfettamente con le ambizioni della proprietà. Tare sa che la concorrenza sarà agguerrita, ma il fascino della Milano rossonera resta un’arma seducente per qualsiasi calciatore in cerca di riscatto.

L’innesto perfetto per Massimiliano Allegri

Dal punto di vista tattico, l’arrivo di un ariete simile sarebbe il regalo ideale per Massimiliano Allegri. L’ allenatore del Milan, tecnico esperto e pragmatico che ha fatto della solidità e della gestione dei campioni il suo marchio di fabbrica, predilige centravanti capaci di dare profondità alla manovra e di lottare su ogni pallone.

Sotto la guida dell’allenatore livornese, Darwin Núñez potrebbe trovare la definitiva consacrazione nel campionato italiano. La visione di gioco di Allegri e la sua capacità di esaltare le caratteristiche individuali dei singoli potrebbero trasformare l’uruguaiano nel nuovo terminale offensivo di riferimento della formazione meneghina.

Il popolo dei rossoneri sogna in grande: con la regia di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, l’estate del Milan si preannuncia caldissima. Resta da capire se il Diavolo riuscirà a sferrare l’attacco decisivo per riportare in Europa uno dei talenti più esplosivi del calcio mondiale.