Calciomercato Milan, a gennaio assalto a David? Cosa filtra sull’attaccante

Calciomercato Milan, attacco a secco: i rossoneri pensano a David per gennaio? Le ultime sulla punta canadese del Lille

La sterilità dell’attacco impone delle riflessioni al calciomercato Milan. Come riferito da Tuttosport, il nome di Jonathan David è cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza rossonera per il prossimo giugno.

Al momento i piani non cambiano ma se la situazione in avanti non dovesse sbloccarsi non è escluso che i rossoneri facciano un tentativo col Lille già a gennaio. Il contratto del ragazzo scade nel 2025 e la valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro.