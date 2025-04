Calciomercato Milan, Moretto rivela: «Per i rossoneri questo calciatore è assolutamente incedibile»

Condividi via email

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Matteo Moretto ha parlato così del futuro di Rafael Leao, tema caldo del calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «L’intenzione del Milan sarebbe quella di ripartire da Rafael Leao come punto fermo e cardine del nuovo ciclo. Per il Milan Leao è un patrimonio importante. A meno di offerte veramente importanti, che superino o comunque si aggirino intorno agli 80 milioni, Leao non parte».