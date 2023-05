Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per un ex rossonero! Ultime

Calciomercato Milan, Kessié è pronto a salutare il Barcellona al termine della stagione: Maldini ripensa all’ivoriano

Notizia bomba dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato Milan. Come riportato dal quotidiano catalano Sport infatti, il Barcellona è pronto a cedere Kessié al termine della stagione per esigenze di bilancio e comunicherà la decisione al centrocampista a giugno.

Sulle sue tracce non ci sarebbero solo Tottenham e Inter ma anche i rossoneri con Maldini che avrebbe riallacciato i contatti. Tuttavia il Barcellona, che ha bisogno di introiti, non gradirebbe il ritorno del classe ’96 in Serie A proprio perchè i club italiani non possono garantire esborsi cash.