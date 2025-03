Calciomercato Milan – Maignan, Theo e Leao: arriva il commento diretto

Calciomercato Milan, situazione in bilico per Maignan, Theo Hernandez e Leao: Luca Serafini a MilanNews24 ha detto la sua sui tre calciatori

In ottica calciomercato estivo, ci sono tre calciatori che potrebbero lasciare il Milan. Si tratta di tre big come Maignan, Theo e Leao. Luca Serafini, in esclusiva a MilanNews24, ha detto la sua sulla loro situazione:

«Maignan può attraversare una stagione meno brillante, ma è comunque un giocatore che con le sue parate sopperisce ampiamente agli errori, molti che sono stati commessi quest'anno. Anche quando commette errori fa parate importanti nella stessa partita. Io vado avanti con Maignan tutta la vita. Di Leao non voglio sentire parlare, è indiscutibilmente, ineluttabilmente il miglior giocatore del Milan, è quello che determina di più, quello più incisivo. Inserito in una squadra forte può fare la differenza. A me dell'indolenza non può fregar di meno, i numeri di Leao sono indiscutibili in termini di gol e assist. Per me è un incedibile a qualunque costo. Per Theo la discussione è apertissima, questo modo di fare che va oltre le prestazioni negative. Lui per espulsioni, proteste, simulazioni ha perso la dritta via. Deve riflettere con sé stesso e sulla società per il suo futuro, in questo momento è dannoso. Theo mi sembra in un momento di grande depressione psicologica, è confuso. Va aiutato. Il Milan deve decidere se ha voglia di farlo, io personalmente sarei per aiutarlo».