Calciomercato Milan, il top player può partire in estate! Prezzo al ribasso, a queste cifre lascia Milanello

Calciomercato Milan, Maignan può partire in estate senza rinnovo: di fronte ad un’offerta da almeno 20 milioni il francese lascia Milanello

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, il calciomercato Milan potrebbe far partire uno o due top player in estate.

Si attendono proposte per Maignan e Theo Hernandez. Il rinnovo del portiere coi rossoneri, concordato a parole, si è arenato nei mesi scorsi al momento delle firme: la sensazione è che dietro un’offerta di 20 milioni il portiere dello scudetto possa salutare.