Calciomercato Milan, non solo Maignan: il Galatasaray torna alla carica per l’obiettivo di lunga data. Le ultimissime sui rossoneri

Nelle recenti discussioni tra Milan e Galatasaray, un nome è tornato prepotentemente alla ribalta: quello di Strahinja Pavlovic. Come riportato dal giornalista turco Kagan Dursun su X (precedentemente Twitter), il difensore serbo era già stato molto vicino a un trasferimento al club campione di Turchia durante la finestra di mercato di gennaio.

Al momento, non si parla ancora di una trattativa concreta in corso tra i due club. L’attenzione principale è focalizzata sulla volontà del calciatore. Secondo quanto scrive Dursun, se Pavlovic dovesse mostrare apertura a un trasferimento, diventerebbe immediatamente il primo obiettivo del mercato del Galatasaray. Questo sottolinea l’elevato gradimento del club turco per il difensore, considerato evidentemente un elemento chiave per rinforzare la propria rosa.

La potenziale disponibilità di Pavlovic a un trasferimento potrebbe far accelerare le cose. Il Galatasaray, forte del suo status di campione in carica, cerca rinforzi mirati per consolidare il proprio dominio in patria e per ben figurare nelle competizioni europee. Un difensore centrale roccioso e promettente come Pavlovic rappresenterebbe un innesto di grande valore.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe valutare la cessione del giocatore in un’ottica di mercato che permetta di ottimizzare la rosa e, eventualmente, di reinvestire il ricavato. La situazione è fluida, ma l’interesse del Galatasaray per Pavlovic è palese e, se il giocatore dovesse dare il suo assenso, potremmo assistere a sviluppi significativi nei prossimi giorni.