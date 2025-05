Calciomercato Milan, segnali decisivi: loro due in pole con quella cessione, contatti già avviati

Calciomercato Milan, arrivano segnali decisivi per quanto riguarda l’eventuale sostituzione di Maignan: sondati De Gea e Svilar

Come riferito da Tuttosport, arrivano conferme nel calciomercato Milan per quanto riguarda l’eventuale sostituzione di Mike Maignan, in scadenza di contratto a giugno del 2026 e coi discorsi per il rinnovo attualmente fermi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tramite il giornalista Pietro Mazzara, il Milan starebbe monitorando i profili di David De Gea e Mile Svilar come possibili alternative in caso di addio di Mike Maignan.