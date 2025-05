Calciomercato Milan, il futuro di Maignan sembra ormai segnato: la decisione coglie di sorpresa i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan potrebbe considerare la cessione di alcuni giocatori di spessore. La stagione deludente appena conclusa ha portato il club davanti a questo scenario: uno dei partenti potrebbe essere proprio Maignan.

Il nuovo DS del Milan Tare sembra aver preso questa decisione. Come riportato da Repubblica il dirigente rossonero non vuole in alcun modo perderlo a zero: le trattative per il rinnovo sono congelate.