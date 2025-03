Calciomercato Milan, il Liverpool insiste per Leao in estate: la dirigenza ha fissato il prezzo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan si appresta a vivere una sessione estiva molto movimentata. Il Liverpool, come scritto dai tabloid inglesi, avrebbe messo nel mirino Rafael Leao.

Secondo il TeamTalk il Milan sarebbe disposto a lasciarlo andar via per 100 milioni di euro. Il portoghese è legato ai rossoneri con un contratto attualmente in scadenza nel 2028. In nuovo Direttore Sportivo eserciterà un ruolo determinante.