Calciomercato Milan, intrigo Krstovic: la dirigenza è rimasta stregata dal calciatore montenegrino. Tutti i dettagli. Le ultimissime

Il Milan ha vinto contro il Lecce per due reti a tre. I rossoneri, per vincere questa partita, hanno dovuto fare i conti con un super Krstovic, autore di una doppietta da grande attaccante.

Il calciatore montenegrino, come riportato da Calciomercato.com, avrebbe attirato le attenzioni della dirigenza. In vista della prossima stagione il Milan starebbe pensando di inserirlo al fianco o come riserva di Gimenez. C’è anche la Roma su di lui.