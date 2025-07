Calciomercato Milan, filtra ottimismo per Jashari: questi due segnali non sono passati inosservati. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sembra stia accumulando indizi positivi sul mercato, come riportato da Il Corriere dello Sport, che titola: “Più indizi ora caricano il Milan”. La giornata di ieri, in particolare, ha visto un notevole fermento dalle parti di via Aldo Rossi, con movimenti che lasciano presagire sviluppi imminenti.

Il primo, e forse il più significativo, di questi segnali riguarda l’operazione Jashari. La presenza di alcuni intermediari del centrocampista svizzero nella sede rossonera testimonia un’accelerazione decisa nella trattativa per portare il talento del Club Brugge a Milano. Questi incontri diretti sono spesso preludio a passi concreti e definizioni contrattuali.

Il secondo indizio, altrettanto di rilievo, è la mancata convocazione di Jashari per la finale di Supercoppa del Belgio, in programma oggi alle 18:30. Un’assenza strategica che, in un momento così cruciale della stagione per il suo attuale club, può essere interpretata come un chiaro segnale di come il giocatore sia ormai con la testa altrove, probabilmente in attesa di un imminente trasferimento. Quando un giocatore chiave viene escluso da un appuntamento così importante, spesso significa che le trattative sono in fase avanzata e che si vuole evitare qualsiasi rischio di infortunio che possa compromettere la cessione.

Questi elementi combinati alimentano l’ottimismo in casa Milan, suggerendo che l’acquisizione di Jashari potrebbe essere ormai vicina. Il club rossonero, quindi, sembra determinato a chiudere l’affare e rinforzare il proprio centrocampo con un profilo giovane e promettente.