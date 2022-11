Tanti in nomi in orbita Milan in ottica calciomercato, tra questi anche un giovane giocatore ghanese ecco chi è

Tanti in nomi in orbita Milan in ottica calciomercato, tra questi anche un giovane giocatore ghanese.

Come riferisce il Corriere dello Sport si tratterebbe di Kudus, jolly offensivo dell’Ajax, che lo valuta 15 milioni di euro. Sul ghanese gli interessi anche di Juventus, Tottenham e Borussia Dortmund.