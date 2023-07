Messias Milan: altro club di Serie A sull’esterno rossonero. Le ultime sull’interesse del Bologna e la valutazione dei rossoneri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna pensa a Junior Messias per per compensare la probabile partenza di Riccardo Orsolini in vista della prossima stagione.

Il Milan chiede 10 milioni anche se è difficile che i felsinei possano accettare una cifra del genere, almeno non prima di aver venduto qualcuno