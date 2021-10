Calciomercato Milan, dalla Spagna: il Barcellona fa sul serio per Kessie

Calciomercato Milan, il Mundo Deportivo rilancia l’indiscrezione secondo cui il Barcellona sarebbe pronto a offrire 16 milioni per Kessie

Potrebbe parlare spagnolo il futuro professionale di Frank Kessie. Come riportato infatti dal Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe fortemente interessato al profilo dell’ivoriano, considerandolo il sostituto ideale di Georginio Wijnaldum, finito al PSG.

OFFERTA PER GENNAIO? – Il noto quotidiano spagnolo aggiunge che il Milan è ormai rassegnato a perderlo a zero proprio come Donnarumma e Calhanoglu ed è per questo che potrebbe prendere in considerazione l’idea di cederlo a gennaio. Laporta sarebbe pronto a mettere sul piatto 16 milioni di euro o per il cartellino o per Atangana e il calciatore se l’accordo dovesse concludersi a parametro zero nel giugno del 2022.