Calciomercato Milan, il rendimento con le piccole preoccupa: indicazioni chiare, ecco cosa serve a gennaio

Calciomercato Milan, il negativo ruolino di marcia con le piccole impone delle riflessioni in vista di gennaio. Ecco cosa serve ad Allegri

Nonostante gli avvertimenti di Massimiliano Allegri alla vigilia, il messaggio è stato recepito solo a metà: contro il Sassuolo è arrivato un pareggio (2-2) giusto per quanto espresso in campo, ma che lascia un forte sapore di rimpianto in casa rossonera. Come analizzato da Calciomercato.com, Modrić e compagni non hanno saputo sfruttare la doppietta di Bartesaghi e sono stati ripresi da Laurienté, rischiando addirittura la sconfitta nel finale.

Troppi punti persi contro le “piccole”

Il Milan si conferma una squadra dal doppio volto, una sorta di Dottor Jekyll e Mr. Hyde: perfetto e imbattuto contro le big, ma incredibilmente fragile contro le cosiddette “provinciali”.

Il Bilancio Negativo: Tra Cremonese, Pisa, Parma e Sassuolo, il Diavolo ha raccolto la miseria di soli tre punti incassando ben otto gol .

Tra Cremonese, Pisa, Parma e Sassuolo, il Diavolo ha raccolto la miseria di incassando ben . La Rabbia Di Allegri: Troppi, decisamente troppi per una squadra che ambisce allo Scudetto. Allegri era molto arrabbiato nel post-partita per le disattenzioni difensive e per la gestione “scriteriata” degli ultimi dieci minuti di gara, culminati con il gol di Laurienté.

Calciomercato Milan, ecco cosa serve a gennaio

Secondo la fonte, la scelta di avere una rosa corta di soli 19 giocatori di movimento è l’errore di programmazione più grave. Gli infortuni e la mancanza di alternative hanno lasciato Allegri senza cambi offensivi contro il Sassuolo.

Per il salto di qualità definitivo, la necessità di intervenire sul mercato di gennaio è serissima. Bastano pochi innesti, ma mirati, per risolvere le lacune:

Un attaccante d’area di rigore. Un difensore centrale. Un quinto per far rifiatare Saelemaekers.

Allegri stesso sembra convinto che tre acquisti mirati basterebbero a colmare il gap.