Calciomercato Milan, Galeone fa il nome dell’obiettivo rossonero: «Non so se sia pronto per quella squadra»

L’ex allenatore Giovanni Galeone ha detto la sua su uno degli obiettivi del calciomercato Milan per il futuro: le sue parole

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone si è espresso così su Lazar Samardzic, obiettivo del calciomercato Milan, e sulla possibilità di un approdo alla Juve del centrocampista.

PAROLE – «Tecnicamente è molto bravo, ha un piede velenoso: questo non è in dubbio. Però non so se sia ancora pronto per la Juventus. Nell’Udinese alterna grandi giocate a momenti di pausa, deve ancora trovare continuità di prestazioni».