Calciomercato Milan, Luka Modric non ha cambiato idea: vuole rinnovare col Real Madrid il contratto in scadenza a giugno

Luka Modric è un nome più volte finito in orbita calciomercato Milan. Come riporta Fabrizio Romano, il centrocampista croato non ha cambiato idea sul proprio futuro.

Il centrocampista croato vuole rinnovare con il Real Madrid il contratto in scadenza a fine stagione.