Calciomercato Milan, Florenzi in bilico: cosa può succedere in estate

Calciomercato Milan, in casa rossonera c’è da decidere anche il futuro di Alessandro Florenzi: ecco cosa filtra sul terzino

Come riportato da Tuttosport, un tema aperto nel calciomercato Milan è quello legato al futuro di Alessandro Florenzi.

Il terzino ha un contratto fino al 30 giugno del 2025: la separazione in estate non è da escludere ma la sensazione è che l’ex Roma onorerà l’accordo in scadenza tra un anno e mezzo.