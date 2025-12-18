Calciomercato Milan, Fullkrug non è l’unico obiettivo: messo nel mirino il difensore. Previsti nuovi contatti

Calciomercato Milan – Previsti nuovi contatti con il club, Igli Tare vorrebbe portarlo ad Allegri per rinforzare la difesa

Il mercato invernale del Milan si preannuncia infuocato. Sebbene l’attenzione mediatica sia catalizzata dalla ricerca di un nuovo centravanti, la dirigenza di via Aldo Rossi sta lavorando sottotraccia per puntellare un reparto arretrato apparso talvolta vulnerabile in questa prima parte di stagione. La strategia dei rossoneri è chiara: consegnare a Massimiliano Allegri — tecnico livornese noto per la sua filosofia pragmatica basata su una difesa solida e una gestione oculata della gara — i tasselli mancanti per competere ai vertici.

Obiettivo difesa: il nome caldo è Mario Gila

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Diavolo avrebbe messo nel mirino Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000 in forza alla Lazio. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Gila è un profilo che abbina velocità nel recupero a una spiccata personalità in fase di impostazione, caratteristiche che lo rendono ideale per il sistema di gioco di Allegri.

Nonostante il contratto dell’iberico scada nel 2027, la trattativa non si preannuncia semplice. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito, dirigente rinomato per la sua fermezza nelle negoziazioni e per la capacità di massimizzare i ricavi dalle cessioni, non sembra intenzionato a concedere sconti. La valutazione del cartellino resta alta, ma nuovi contatti tra le parti sono previsti a breve per saggiare la reale fattibilità dell’operazione.

Attacco: Fullkrug resta il pole position

Mentre si lavora per la retroguardia, il Milan non perde di vista il potenziamento del reparto offensivo. L’obiettivo numero uno resta Niclas Füllkrug, il possente centravanti della nazionale tedesca. Füllkrug è il classico “numero nove” d’area di rigore, un ariete dotato di grande forza fisica e fiuto del gol, capace di offrire una soluzione alternativa e di peso all’attacco di Allegri.

La strategia del Diavolo per gennaio

L’obiettivo della proprietà è garantire un equilibrio perfetto tra giovani talenti e giocatori d’esperienza. L’eventuale arrivo di Gila garantirebbe freschezza e prospettiva alla difesa, permettendo ai rossoneri di affrontare la seconda metà della stagione con rotazioni più ampie e una maggiore solidità strutturale.

Resta da capire se il pressing del club meneghino riuscirà a scalfire il muro alzato dalla Lazio o se il Milan dovrà virare su profili differenti per completare il roster difensivo prima della chiusura della sessione invernale.