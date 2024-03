Calciomercato Milan, in estate sarà vera rivoluzione in difesa: chi viene e chi va. ULTIME

Calciomercato Milan, porte girevoli in estate: chi viene e chi va. TUTTI gli aggiornamenti e i possibili colpi

Inizia a scaldarsi il calciomercato Milan, che in vista della prossima estate promette una vera e propria rivoluzione in difesa. Tra le possibili uscite nel caso arrivassero offerte allettanti ci sono Kalulu e Tomori, mentre Kjaer andrà in scadenza e lascerà.

Per questo motivo il Diavolo avrà bisogno almeno di un paio di colpi per rinforzare il reparto arretrato: riemergono i nomi di Chalobah e Kiwior, profili già sondati a gennaio. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.