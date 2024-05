Fonseca Milan, è lui la PRINCIPALE alternativa a Conceicao! Sponsor d’eccezione in dirigenza

Fonseca-Milan. l’attuale tecnico del Lille è la prima alternativa a Conceicao per la panchina rossonera: lo vuole Moncada

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lille in scadenza di contratto al termine della stagione, rappresenta la principale alternativa in casa Milan a Sergio Conceicao.

Lo sponsor principale dell’ex allenatore della Roma è Moncada: il dirigente francese sta infatti spingendo moltissimo con la proprietà per far sbarcare il portoghese a Milanello. Decisione finale entro 20 giorni ma Fonseca resta pienamente in corsa.