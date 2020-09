Calciomercato Milan, ecco l’offerta per Nastasic: i dettagli

Calciomercato Milan: i rossoneri potrebbero optare per la soluzione low-cost Nastasic dello Schalke 04: ecco l’offerta

Una pista percorribile negli ultimi giorni di mercato, quella che porterebbe Maldini e Massara in direzione Gelsenkirken, per bussare alla porta dello Schalke 04, club che detiene il cartellino di uno degli obiettivi più caldeggiati per rinforzare la difesa: Matija Nastasic.

Il difensore classe 1993, ex Fiorentina, tuttavia, non rappresenta una primissima scelta della dirigenza rossonera, che parrebbe intenta comunque a formulare un’offerta per prelevare il centrale dello Schalke 04 mediante un prestito con diritto di riscatto. Si attendono segnali dalla Germania, soprattutto dopo la notizia dell’esonero dell’allenatore dei tedeschi avvenuto in queste ore.