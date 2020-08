Calciomercato Milan, è corsa a due con un’altra italiana per Torreira

Calciomercato Milan: è corsa a due per il centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira. Ecco l’altra squadra interessata

Secondo quanto affermato dal Telegraph, nei piani alti di via Aldo Rossi è tornato di moda il nome di Lucas Torreira: il centrocampista dell’Arsenal è in uscita dai Gunners e il suo stipendio (3 milioni di euro) rientra pienamente nei parametri salariali stabiliti da Elliott.

Sul Lucas Torreira ci sarebbe anche la Fiorentina ma, come riportato dal Telegraph, è il Milan la squadra attualmente in pole per acquistarlo: Maldini e Massara l’hanno scelto come alternativa ideale a Ismael Bennacer.