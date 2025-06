Calciomercato Milan, Tare non molla Dodò: la Fiorentina fissa il prezzo. C’è una grande novità sul suo futuro. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan sta monitorando con attenzione la situazione di Dodô, terzino destro in forza alla Fiorentina. Il calciatore brasiliano è un profilo che interessa particolarmente al neo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, nell’ottica di rinforzare la corsia destra della difesa.

Il Milan, infatti, si trova nella necessità di intervenire in quel ruolo, considerando che delle opzioni iniziali di inizio stagione, come Davide Calabria, Alessandro Florenzi ed Emerson Royal, rimangono solo due interpreti in rosa: Alex Jimenez, che però non è considerato un vero terzino destro da Massimiliano Allegri, ed Emerson Royal stesso, destinato a partire. Per questo motivo, l’acquisto di un esterno destro di qualità è una priorità per il club di Via Aldo Rossi.

Dodô, 26 anni, ha disputato una stagione solida con la maglia viola, collezionando diverse presenze e fornendo assist importanti. La sua costanza di rendimento e l’affidabilità dimostrata anche in partite di alto livello lo rendono un candidato ideale per il Milan. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che i rossoneri potrebbero considerare congrua, e anche l’ingaggio del giocatore rientrerebbe nei parametri stabiliti dal club.

La Fiorentina, dal canto suo, è consapevole dell’interesse per Dodô e si farà trovare pronta con un’alternativa di ruolo qualora il brasiliano dovesse lasciare Firenze. Nonostante l’interesse anche di altri club, come il Barcellona, il Milan è determinato a sondare il terreno per assicurarsi le prestazioni di Dodô e dare ad Allegri un rinforzo importante per le fasce.