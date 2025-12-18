Calciomercato Milan, giornata decisiva per Fullkrug: Tare alza il pressing, questo aspetto può fare la differenza

Calciomercato Milan, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l’arrivo in rossonero di Fullkrug: Tare in pressing

Il mercato del Milan si infiamma improvvisamente. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, l’operazione per portare Niclas Füllkrug alla corte di Massimiliano Allegri è ormai entrata nella sua fase cruciale. Il centravanti tedesco del West Ham è il profilo scelto per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Gimenez e per dare peso a un attacco che ha mostrato qualche blackout di troppo nelle ultime uscite.

Calciomercato Milan, la formula dell’affare Fullkrug: prestito e diritto

I dialoghi tra i rossoneri e gli «Hammers» proseguono spediti per trovare la quadratura economica. Ecco i dettagli della strategia di Igli Tare:

Prestito Secco o Oneroso: Il Milan punta a un trasferimento temporaneo fino al termine della stagione. Non è escluso il pagamento di una piccola somma per il prestito immediato.

Il Milan punta a un trasferimento temporaneo fino al termine della stagione. Non è escluso il pagamento di una piccola somma per il prestito immediato. Diritto di Riscatto: Sebbene il club preferirebbe un’operazione senza obblighi (seguendo la filosofia adottata per Zirkzee), è probabile l’inserimento di un diritto di riscatto a cifre contenute per l’estate.

Sebbene il club preferirebbe un’operazione senza obblighi (seguendo la filosofia adottata per Zirkzee), è probabile l’inserimento di un diritto di riscatto a cifre contenute per l’estate. Il fattore ingaggio: La volontà del West Ham di alleggerire il monte stipendi sta agevolando i contatti, nonostante le recenti resistenze sull’obbligo riportate da Pellegatti.

Il sì del calciatore: vuole solo il Diavolo

Un tassello fondamentale è già al suo posto: Niclas Füllkrug ha detto sì al Milan. L’attaccante della Nazionale tedesca è affascinato dalla prospettiva di giocare a San Siro e di misurarsi con la Serie A. Nonostante i dubbi fisici sollevati da Sandro Sabatini, che ha messo in guardia il club dal rischio di un «Boniface-bis», il giocatore si sente pronto e integro per dare il suo contributo immediato.

L’incastro tattico per Allegri

Con Füllkrug, Allegri avrebbe finalmente quel riferimento centrale capace di far salire la squadra e proteggere il pallone, permettendo a Leao e Pulisic di agire negli spazi. La sua fisicità sarebbe l’antidoto perfetto a quei momenti in cui il Milan «lascia le chiavi di casa all’avversario», come sottolineato da Marinozzi.