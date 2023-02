Calciomercato Milan, Dest non convince il Barcellona: le ultime sul futuro. Si prospetta un futuro lontano da Barcellona per lui

Il Barcellona guarda in Italia per tenere sotto osservazione i suoi due giocatori in Serie A: Dest e Umtiti, due calciatori di proprietà del club spagnolo in prestito in Italia, rispettivamente a Milan e Lecce.

Secondo il Mundo Deportivo, il terzino non sta convincendo per quello che sta facendo vedere con i rossoneri ed è probabile un nuovo prestito.