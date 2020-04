Calciomercato Milan: David Silva verso il sì al Valencia

Dalla Spagna sono sicuri; il centrocampista in scadenza con il Manchester City a giugno sembra destinato ad un ritorno al Valencia

David Silva nelle scorse settimane era stato avvicinato al Milan come possibile profilo di esperienza a parametro zero da inserire in rosa. Sul centrocampista del City però c’era anche l’interesse del Valencia, squadra in cui Silva ha militato in passato.

Stando a quanto riportato da Radio Marca, l’operazione sembrerebbe ormai in dirittura d’arrivo con David Silva destinato dunque a vestire di nuovo la maglia dei Los Murcielagos dalla prossima stagione, con buona pace della dirigenza rossonera che vede sfumare un possibile obiettivo di mercato.