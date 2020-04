Milan attento: su David Silva c’è anche una big del passato

Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto a fine stagione, fa gola a molti club, anche a chi lo ha già avuto in passato.

David Silva è uno dei nomi che è stato fatto negli ultimi giorni come occasione di mercato a parametro zero per il Milan. Il centrocampista spagnolo, in scadenza con il Manchester City, fa gola anche Oltreoceano.

Nelle ultime ore però, un altro club sembra essersi inserito per arrivare al calciatore e si tratta del Valencia. Secondo quanto riportato dallo spagnolo El Desmarque, il club iberico sarebbe interessata al ritorno del 34enne che al Mestalla ha già disputato 4 stagioni.