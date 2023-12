David-Milan, quotazioni in calo per colpa della Champions: il retroscena

David-Milan, le quotazioni dell’attaccante sono in calo per colpa dell’uscita dalla Champions League: troppo alto il costo

Come riportato dal Corriere della Sera, il nome di Jonathan David del Lille sta perdendo quotazioni nel gradimento del calciomercato Milan.

Il motivo è legato all’uscita dalla Champions League che ha ovviamente ridotto il budget dei rossoneri per gennaio: a questo punto diventano troppi i 40 milioni di euro richiesti dai francesi per il classe 2000. In pole c’è dunque Guirassy dello Stoccarda la cui clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro è sicuramente molto appetibile.