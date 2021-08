Calciomercato Milan, Conti resta in uscita: Genoa e Cagliari sul terzino

Calciomercato Milan, Andrea Conti è sempre più vicino a lasciare i rossoneri: spunta l’ipotesi buonuscita per una tra Genoa e Cagliari

Il Milan e Andrea Conti sono sempre più vicini a separarsi in via definitiva. Dopo la pista Atalanta, naufragato per l’arrivo di Zappacosta a Bergamo, le due opzione rimaste per il terzino sono Genoa e Cagliari, come riporta il quotidiano Tuttosport.

POSSIBILE BUONUSCITA – Il Milan lo ha sempre valutato cinque milioni di euro ma nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi rescissione con buonuscita a favore del calciatore. Conti ha un ingaggio di 2.5 milioni: una transazione sembra tutt’altro che impossibile.