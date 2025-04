Calciomercato Milan, clamorosa suggestione De Bruyne! Possibile colpo a zero? Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, spunta la clamorosa suggestione legata al colpo De Bruyne: il belga si svincolerà dal City al termine della stagione

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe pensare ad un clamoroso colpo a parametro zero:

PAROLE – «Mentre per quanto concerne gli innesti in grado di far fare il salto di qualità alla rosa, il Milan sembra lavorare in altro modo, puntando su giovani di prospettiva che in rossonero possano esplodere: ma probabilmente sarebbe necessario dare uno sguardo anche al mercato degli svincolati, per cercare qualche occasione di un big voglioso di rilanciarsi e provare un’esperienza diversa, vedi quanto fatto con Walker, magari con Kevin De Bruyne, che lascerà Manchester dopo tanti anni».