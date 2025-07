Calciomercato Milan, pressing insistente di questo club di Serie A per Colombo: l’obiettivo è chiudere subito. Le ultimissime sui rossoneri

Il Parma si muove con decisione sul mercato per rinforzare il proprio attacco, e il nome caldo sul taccuino della dirigenza gialloblù è quello di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan. Reduce da una stagione in prestito all’Empoli, dove ha mostrato sprazzi del suo potenziale, Colombo è ora un obiettivo concreto per la squadra emiliana, neopromossa in Serie A.

Il giovane centravanti, classe 2002, ha trascorso l’ultima annata in Toscana, totalizzando presenze e gol importanti che ne hanno certificato la crescita. Seppur con qualche alti e bassi, l’esperienza all’Empoli ha permesso a Colombo di misurarsi con la massima serie, acquisendo esperienza preziosa. Ora il Parma lo considera il profilo ideale per dare peso e prospettiva al proprio reparto offensivo in vista del ritorno in Serie A.

La trattativa tra il Parma e il Milan è già avviata e le parti sembrano intenzionate a trovare un accordo. Il club rossonero, dal canto suo, valuta attentamente il futuro di Colombo. Dopo diversi prestiti, il Milan potrebbe optare per una cessione a titolo definitivo, magari con una clausola di recompra, per non perdere il controllo sul giocatore. Questa formula permetterebbe al Parma di investire su un talento giovane e promettente, garantendo al Milan la possibilità di riacquistarlo in futuro qualora il ragazzo esplodesse definitivamente.

Il Parma è convinto delle qualità di Colombo e lo vede come un tassello fondamentale per la sua squadra. La volontà del giocatore sarà altrettanto determinante: la possibilità di essere protagonista in una neopromossa, con un ruolo centrale nel progetto tecnico, potrebbe spingere Colombo ad accettare la destinazione ducale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il giovane attaccante vestirà la maglia gialloblù, dando il via a una nuova avventura in Serie A.