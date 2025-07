Calciomercato Milan, non tramonta la pista Federico Chiesa! Il calciatore ha una volontà ben precisa. Le ultimissime sui rossoneri

Federico Chiesa è sempre più un nome caldo sul mercato e la sua permanenza al Liverpool appare tutt’altro che scontata. L’attaccante italiano, infatti, continua a essere in uscita dal club inglese e il suo desiderio di tornare in Serie A è ormai noto. In questo scenario, il Milan, sotto la nuova gestione di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igori Tare, resta alla finestra, monitorando attentamente la situazione.

L’interesse del Milan per Chiesa non è una novità, ma l’arrivo di Allegri e Tare potrebbe dare un’accelerazione decisiva a questa potenziale trattativa. L’esterno offensivo, con la sua velocità, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua concretezza in zona gol, rappresenterebbe un innesto di altissimo livello per la squadra rossonera, in grado di innalzare notevolmente il tasso tecnico e la pericolosità dell’attacco. La sua conoscenza del campionato italiano, dopo le esperienze con Fiorentina e Juventus, gli permetterebbe inoltre un rapido inserimento nei meccanismi di gioco.

Dal canto suo, Chiesa vede nella Serie A il palcoscenico ideale per rilanciarsi e ritrovare la continuità che forse gli è mancata in Inghilterra. Il Milan, con il suo progetto ambizioso e la possibilità di giocare la Champions League, potrebbe essere la destinazione perfetta per le sue aspirazioni. Resta da capire quali saranno le richieste economiche del Liverpool e come il Milan intenderà strutturare un’eventuale offerta, considerando anche la concorrenza di altri club italiani che potrebbero inserirsi nella corsa per il talentuoso attaccante.