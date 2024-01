Calciomercato Milan, può esserci una destinazione a sorpresa per Bartesaghi: non solo il Frosinone, c’è anche il Losanna

Come riferito da Sky, spunta una destinazione a sorpresa per Davide Bartesaghi, terzino in uscita dal calciomercato Milan.

Oltre al Monza e al Frosinone, in forte pressing, è spuntato anche l’interesse del Losanna. Sono giorni decisivi.